 جروس يصحح أخطاء القادسية بجلسة خاصة مع لاعبي الزمالك

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عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل المران اليوم الذي اقيم علي ملعب النادي بميت عقبة.

وتأتى جلسة جروس ومعاونيه لشرح البرنامج التدريبي والذي يعتمد بشكل كبير علي القياسات البدنية للاعبين.

وعقد جروس جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران حيث قام فيها بالحديث عن لقاء مصر المقاصة في الدوري الممتاز.

كما ناقش جروس بعض اللاعبين بالزمالك في تحركاتهم في مواجهة القادسية لعلاج الاخطاء التى وقعوا فيها.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل فى الدوري الممتاز.