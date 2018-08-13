العراق يقترح على إيران التعامل بعملة ثانية بدلا من الدولار الأمريكي

• «العبادي»: العقوبات الأمريكية على إيران «غير عادلة»

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، أن العراق أوقف تعاملاته التجارية بعملة الدولار الأمريكي مع إيران، على خلفية العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وقال «العبادي»، للصحفيين في مقر الحكومة: «نحن في العراق لم نتخذ أي قرار بشأن الاستيراد من إيران، والتعامل حاليًا كان فقط بوقف التعامل بالدولار الأمريكي، ونحن ملتزمون بموضوع تحويل الدولار وعدم التعامل به مع إيران، لأن العقوبات أمريكية وليست أممية».

وأضاف، «نحن ملتزمون بموضوع التعامل بالدولار ونقترح على الإيرانيين التعامل معنا بعملة ثانية غير الدولار الأمريكي، لأننا نعمل على مصلحة العراق وأن أي تهريب للدولار من العراق إلى إيران يضر بالعراقيين».

ووصف رئيس الحكومة العراقية، العقوبات الأمريكية على إيران بأنها «غير عادلة ولدينا رؤية للعقوبات ضد الشعوب، وليس من حق الدول فرض سياسة الحصار، وإيران دولة جارة للعراق، ونهتم بالعلاقات معها وهذه استراتيجيتنا ولدينا مصالح مشتركة، بحيث لا يجوز أن نؤذي أنفسنا ونحن لا نتراجع عن حقوق شعبنا وبلدنا ولا نسيء إلى دول الجوار ومستعد أن أدفع حياتي والمناصب من أجل الشعب العراقي، ولهذا أنا اتعاطف مع إيران ولا أسير في طريق الشعارات».