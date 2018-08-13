الإثنين 13 أغسطس 2018 11:07 م القاهرة القاهرة 29°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

العراق يقترح على إيران التعامل بعملة ثانية بدلا من الدولار الأمريكي

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
بغداد - د ب أ
نشر فى : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 9:47 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 9:47 م

• «العبادي»: العقوبات الأمريكية على إيران «غير عادلة»
أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، أن العراق أوقف تعاملاته التجارية بعملة الدولار الأمريكي مع إيران، على خلفية العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وقال «العبادي»، للصحفيين في مقر الحكومة: «نحن في العراق لم نتخذ أي قرار بشأن الاستيراد من إيران، والتعامل حاليًا كان فقط بوقف التعامل بالدولار الأمريكي، ونحن ملتزمون بموضوع تحويل الدولار وعدم التعامل به مع إيران، لأن العقوبات أمريكية وليست أممية».

وأضاف، «نحن ملتزمون بموضوع التعامل بالدولار ونقترح على الإيرانيين التعامل معنا بعملة ثانية غير الدولار الأمريكي، لأننا نعمل على مصلحة العراق وأن أي تهريب للدولار من العراق إلى إيران يضر بالعراقيين».

ووصف رئيس الحكومة العراقية، العقوبات الأمريكية على إيران بأنها «غير عادلة ولدينا رؤية للعقوبات ضد الشعوب، وليس من حق الدول فرض سياسة الحصار، وإيران دولة جارة للعراق، ونهتم بالعلاقات معها وهذه استراتيجيتنا ولدينا مصالح مشتركة، بحيث لا يجوز أن نؤذي أنفسنا ونحن لا نتراجع عن حقوق شعبنا وبلدنا ولا نسيء إلى دول الجوار ومستعد أن أدفع حياتي والمناصب من أجل الشعب العراقي، ولهذا أنا اتعاطف مع إيران ولا أسير في طريق الشعارات».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك