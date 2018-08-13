فرج عامر لوزير المالية: عدم الالتزام بـ«دعم الصادرات» أدى لخسائر كبيرة وتوقف مصانع عن العمل

وجه محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس جمعية مستثمرى برج العرب بمحافظة الإسكندرية، رسالة عاجلة إلى وزير المالية محمد معيط، طالبه فيها بضرورة صرف "دعم الصادرات" المتوقف منذ ثلاث سنوات عن المصنعين المصدرين.

وقال "عامر" في رسالته لوزير المالية - بحسب بيان أصدره اليوم: "يامعالى الوزير لن أتقدم ضدك بأي وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، ولكن لي ملاحظة، تتعلق بدعم الصادرات التي تجاوزت ثلاث سنوات، والمصدرين سجلوها في ميزانياتهم ودفعوا عنها ضرائب كأرباح".

وأضاف: "للأسف أدى عدم قيام الحكومة بتنفيذ التزامها بدفعها للصناع إلى تحقيق خسائر كبيرة، وعجز شديد في السيولة دفع لتوقف مصانع كثيرة نهائيا، ومصانع اخري جزئيا، وبالتالي فقد فرص عمل وتشريد عمالة"، متابعا: "نقدر الضغوط على سيادتك في كل مجال، ولكن أرجوك كمواطن مصرى يعرف أهمية الصناعة، والتصدير، والاستثمار أن تولي هذا الموضوع اهتمام كبير، وتنقذ الصناع".

وأردف: "قبل أن ترد على رسالتي العاجلة أشكرك؛ لأنني على ثقة أنك لن تتردد لحظة في الاستجابة للحق، ورفع الظلم عن أي مظلوم؛ لأنك رجل عادل ولا تظلم".

ووجه عامر الشكر لوزير المالية على ما وصفه بـ"مجهوده الكبير وتفانيه في العمل وتجاوبه المميز مع نواب البرلمان".