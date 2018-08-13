إصابة 310 أشخاص إثر انهيار ممر خشبي خلال مهرجان ثقافي بإسبانيا

أُصيب نحو 310 أشخاص، وُصفت حالة خمسة منهم بالخطيرة؛ إثر انهيار ممشى خشبي أثناء إقامة مهرجان ثقافي ورياضي سنوي بمنطقة الميناء في مدينة فيجو بشمال غرب إسبانيا.

وقال وزير الصحة في منطقة جاليسيا التي تقع فيها فيجو، جيسوس فازكيز ألموينا، اليوم الاثنين، إن الممشى انهار مع زيادة وزن الزوار عليه أثناء الليل، لدرجة سقوط بعضهم في الماء.

وأوضح عمدة فيجو، ابيل كاباليرو، للصحفيين: "إن جزءا كبيرا من الممشى البالغ طوله 30 مترا وعرضه عشرة أمتار، قد تضرر".

ولم يتضح بعد سبب انهيار الممشى.

واستخدمت فرق إطفاء الحرائق المشاركة في عمليات الإنقاذ، كاميرات بحث تعمل على الوصول للأجسام التي تشع حرارة؛ لمعرفة ما إذا كان هناك أية ضحايا آخرين تحت الأنقاض، دون أن تعثر على أحد.

ويقام مهرجان "أو ماريسكينو" السنوي للثقافة والرياضة الحضرية، منذ عام 2001، ويشارك فيه الكثير من الشباب.