الإثنين 13 أغسطس 2018 5:41 ص القاهرة القاهرة 26°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. الغرفة التجارية: الأوكازيون الوهمي ليس في مصلحة التجار

إيفون مدحت 
نشر فى : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 4:47 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 4:47 ص
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن هناك العديد من الجهات التي تعمل على رقابة الأوكازيون، منها وزارة التموين ممثلة في مباحث التموين، والغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وأضاف رئيس شعبة المستوردين، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الأحد، أنه ليس من مصلحة التاجر التلاعب بالأسعار أو استخدام تخفيضات وهمية في ظل حالة الركود التي تضرب السوق بالكامل.

وتابع أنه من المفترض أن يتسع الأوكازيون لكل السلع والمنتجات المعروضة وليس الملابس فقط، موضحًا أن التخفيضات لن تحدث إلا انتعاشه ضعيفة في السوق لارتفاع أسعار تكلفة المنتج بشكل كبير، وتأثير ذلك على انخفاض القدرة الشرائية للمواطن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك