قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن هناك العديد من الجهات التي تعمل على رقابة الأوكازيون، منها وزارة التموين ممثلة في مباحث التموين، والغرف التجارية واتحاد الصناعات.



وأضاف رئيس شعبة المستوردين، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الأحد، أنه ليس من مصلحة التاجر التلاعب بالأسعار أو استخدام تخفيضات وهمية في ظل حالة الركود التي تضرب السوق بالكامل.



وتابع أنه من المفترض أن يتسع الأوكازيون لكل السلع والمنتجات المعروضة وليس الملابس فقط، موضحًا أن التخفيضات لن تحدث إلا انتعاشه ضعيفة في السوق لارتفاع أسعار تكلفة المنتج بشكل كبير، وتأثير ذلك على انخفاض القدرة الشرائية للمواطن.



