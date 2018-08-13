• حملة «تزينوا بالأخلاق» فرصة لعودة الجماهير إلى الملاعب

علق الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، على الحملة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة اليوم، بعنوان «تزينوا بالأخلاق»، مؤكدًا على أهمية الأخلاق واعتبارها من الشئون القومية.

وأضاف «جمعة»، في تصريح لفضائية «TEN»، مساء الإثنين، «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بالأخلاق أيضًا»، لافتًا إلى أن حملة «تزينوا بالأخلاق»، تعد بداية لعودة الجماهير إلى الملاعب، والإبداع المطلوب دائمًا من الشباب.

وأوضح، أن الشخصية تتكون من عقلية ونفسية، وتحتاج إلى منظومة للقيم، وإلى العلم الذي يعد بوابة للمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، حملتي «تزينوا بالأخلاق» و«عودة الجماهير للملاعب»، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.