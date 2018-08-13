نفى الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد حول تأجيل الدراسة بالجامعات.

وقال «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، إن «العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده المحدد يوم السبت الموافق 22 سبتمبر المقبل، ولا يوجد أي نية للتأجيل».

وأضاف أنه «لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تخصيص زي موحد لطلاب الجامعات»، مناشدًا المواطنين بتحكيم عقولهم قبل تداول مثل هذه الشائعات التافهة، على حد وصفه.

وفيما يتعلق باستعدادات الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد، أوضح «خلال مؤتمر الشباب الأخير كان هناك اجتماع تاريخي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للجامعات، تم خلاله إصدار تعليمات واضحة بالاهتمام بالأنشطة في الجامعات».

وتابع «سنعظم الاستفادة من كافة الأنشطة سواء كانت فنية أو ثقافية أو رياضية في الجامعات هذا العام؛ وذلك للمساهمة في بناء الإنسان وزيادة وعيه»، مضيفًا: «الجامعات ليس مكان لتلقي العلم فقط».

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى بدء الصيانة الدورية بكافة الجامعات والمدن الجامعية؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

