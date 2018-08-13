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البنوك والبورصة عطلة 4 أيام بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 8:43 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 8:43 م

قرر البنك المركزي والبورصة المصرية، بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 20 أغسطس ولمدة 4 أيام تنتهي يوم الخميس الموافق 23 أغسطس الجاري.

كما تقرر استئناف العمل بالبنوك والبورصة اعتبارا من يوم الأحد 26 أغسطس الجاري.


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