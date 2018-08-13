مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام النجمة اللبناني

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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة النجمة اللبناني المحدد لها الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة العربية

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : أيمن أشرف – سعد سمير – محمد نجيب – محمد هاني

خط الوسط : أحمد فتحي – حسام عاشور – أحمد حمدي

خط الهجوم : مؤمن زكريا – وليد سليمان – مروان محسن

وضمت دكة الإحتياطي كلا من : علي لطفي – هشام محمد – أحمد حمودي – صبري رحيل – ميدو جابر – صلاح محسن