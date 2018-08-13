«جامعة بنها»: تخفيض أسعار اللحوم والدواجن في معرض منتجاتنا

قرر الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، تخفيض أسعار اللحوم والدواجن وبعض المنتجات الغذائية المعروضة في معرض منتجات الجامعة، الذي افتتحه، اليوم، بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وعدد من عمداء الكليات العارضة.

حيث تم خفض سعر كيلو الدواجن من إنتاج كلية الزراعة 3 جنيهات لتصبح بسعر 25 جنيها للكيلو، وخفض سعر كيلو اللحوم من إنتاج كلية الطب البيطري لتصبح 95 جنيها بدلا 120 جنيها، كما تم خفض سعر علبة الزبادي لتصل إلى 150 قرشا، والجبن الأبيض تم تخفيض سعره 2 جنيه؛ ليصبح 30 جنيها للكيلو، كما تم خفض سعر كيلو الأرز المعبأ طويل الحبة من 11 جنيها إلى 9 جنيهات للكيلو، وكذلك تخفيض أسعار المنظفات بقيمة 5 جنيهات في العبوة الواحدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعة أهمية قيام كليات الجامعة بإمداد المعرض بمنتجاتها أولا بأول؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة والإقبال الكبير عليها. وقال إن الجامعة تقدم دعما للأسعار حتى تتم المواجهة الفعلية للغلاء وللتخفيف عن كاهل المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار الذي يكون غالبا «غير مبرر».

وأضاف «القاضي» أن هذا المعرض سيفتح أبوابه للجمهور من اليوم وحتى الخميس المقبل.