الهدف الأول يشعل حمى رونالدو في إيطاليا

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ربما توج المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدايته مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي بالهدف الذي سجله أمس الأحد وقاد به الفريق للفوز الساحق 5 - 0 على فيلار بيروسا الإيطالي وديا.

ولكن هذا الهدف لم يكن سوى ضربة البداية بالنسبة لجماهير يوفنتوس التي أطلقت العنان لأحلامها حيث ترى أن فريقها أصبح قادرا على تحقيق ما لم يحققه في المواسم الماضية.

ومع بدء مشاركة رونالدو مع فريق السيدة العجوز ، توارى باقي نجوم الفريق ، وبدا أن مشجعي الفريق يركزون اهتمامهم فقط على رونالدو الذي سارع إلى تحية الجماهير ثم اختفى حتى بداية اللقاء الذي اعتبره الإيطاليون لقاء "تاريخيا".

وعلى عكس ما اعتاده رونالدو من اللعب أمام أعداد هائلة من الجماهير ، خاض اللاعب البرتغالي المباراة أمس أمام خمسة آلاف مشجع فحسب على استاد صغير.

وذكر رونالدو 33 عاما، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت ، أنها كانت "أجواء خاصة".

وسجل رونالدو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة الثامنة من المباراة ليبدأ مسيرته مع الفريق بشكل جيد وإن كان يوفنتوس خاض المباراة بالفريق الرديف مطعما ببعض النجوم الكبار مثل رونالدو وباولو ديبالا.

وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية الرياضية : "أول الأهداف جاء عندما أشارت الساعة للدقيقة السابعة" في إشارة إلى أنه رقم قميص رونالدو.

ووصفت صحيفة "إل كورييري ديلا سبورت" مشاركة رونالدو بأنها ظهور "الوحش الفضائي" وهو ما أثار سعادة الجماهير.

ولم تكن مفاجأة أن يدفع ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق بلاعبه البرتغالي ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

وكالمتوقع ، قدم الأرجنتيني باولو ديبالا وشريكه الجديد في الهجوم نفسهما كفريق هجومي رائع.

وأشارت "توتوسبورت" إلى الأجواء الرائعة بين اللاعبين حيث تعانقا وتصافحا بحرارة علما بأن ديبالا سجل هدفين في هذه المباراة.

كما اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة لمصافحة ومعانقة رونالدو الذي تصرف بهدوء وبدا مستعدا لالتقاط صورة "سيلفي".

وشهدت المباراة تواجد مئات من المتطوعين لتأمين اللاعبين وخاصة رونالدو. ورحب رجال الشرطة بهذا بل والتقطوا الصور التذكارية بهواتفهم المحمولة.

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الرياضية إلى حب الجميع لرونالدو قائلة "كريستي(امو)" في إشارة إلى كلمة "حب" بالإيطالية.

وأشعل رونالدو حمى التفاؤل لدى جماهير يوفنتوس قبل بداية الموسم الجديد حيث يطمح المشجعون إلى مواصلة هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي من ناحية والسعي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما أخفقت السيدة العجوز في أكثر من محاولة بالبطولة الاوروبية على مدار السنوات الماضية.

ويرى النادي العريق أنه أصاب باستثمار 112 مليون يورو لضم رونالدو من ريال مدريد الإسباني.

وقال جون إلكان الرئيس التنفيذي لشركة "إكسور" ، التي تمتلكها عائلة أندريا أنييلي مالكة الحصة الأكبر من أسهم النادي ، : "هذا يبشر بأشياء عظيمة".