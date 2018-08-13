استعاد واين روني، نجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق ولاعب دي سي يونايتد واشنطن الحالي توهجه بالدوري الأمريكي وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقه أمام أورلاندو سيتي.

وقاد واين روني فريقه لحصد فوز غالي على أورلاندو سيتي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعدما أنقذ شباك ناديه من هدف محقق قبل ثواني معدودة من صنعه لإحراز الهدف الثالث بالمباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستضاف فريق دي سي يونايتد على ملعب روبيرت إف كينيدي فريق أورلاندو سيتي في إطار مباريات الجولة الـ20 من الدوري الأمريكي الممتاز "إم إل سي".

وقام واين روني بالركض لمسافة كبيرة من أجل استخلاص الكرة من مهاجم المنافس الذي كان على وشك إحراز الهدف الثالث لأورلاندو أمام الشباك الخالية من حارسها، ليمررها روني فيما بعد داخل منطقة الجزاء صانعاً الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة والذي سجله اللاعب لوسيانو أكوستا.

وانتعشت آمال فريق دي سي يونايتد في الهروب من المركز الأخير الذي يحتله بالمجموعة الشرقية برصيد 21 نقطة، وذلك بفارق نقطتين عن المركز قبل الأخير أورلاندو سيتي صاحب الـ23 نقطة.