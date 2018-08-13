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«الأعلى للثقافة» ناعيا سمير أمين: ترك علما نافعا لأجيال قادمة

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 11:12 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 11:12 م

نعى المجلس الأعلى للثقافة الدكتور سعيد المصري الاقتصادي الكبير والمفكر البارز الدكتور سمير أمين، الذي توفي أمس الأحد عن عمر ناهز 87 عاما.

وأوضح المجلس الأعلى للثقافة ـ في بيان مساء الاثنين ـ أن رحيل الاقتصادي الكبير سمير أمين خسارة فادحة للوسط الاقتصادي والثقافي، فكان صاحب رحلة طويلة متميزة في أكبر المنظمات الدولية، بالإضافة إلى عمله في عدة دول أفريقية مثل مالي ومدغشقر، ومساهمته في تأسيس منظمات بحثية وعلمية أفريقية عديدة منها المجلس الأفريقي لتنمية البحوث الاجتماعية والاقتصادية "كوديسريا" ومنتدى العالم الثالث.

وأضاف المجلس الأعلى للثقافة أن المفكر الكبير رحل بجسده ولكن ستظل أعماله علما نافعا تستفيد منها العديد من الدول والباحثين والأجيال القادمة في كل أنحاء العالم، حيث قدم الدكتور سمير أمين عدة مؤلفات لمجموعة من القضايا أبرزها التبيعة والعوالم الأربعة، ومحاولة تجديد قراءة المادية التاريخية وأنماط الإنتاج.


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