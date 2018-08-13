سول تدعو منظمة حظر التجارب النووية لدعم جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا أجرت محادثات في سول مع الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينا زيربو بشأن الوضع الأمني في كوريا والتعاون مع المنظمات الدولية.

وذكرت الوزارة -في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أن كانج دعت زيربو إلى استمرار دعم منظمته لجهود سول في النزع النووي وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأشارت كانج في محادثاتها إلى دور منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الكشف عن التجارب النووية في مواجهة القضية النووية الكورية الشمالية.

كما طالبت الأمين التنفيذي للمنظمة بمواصلة اهتمامه ودعمه للجهود المبذولة من أجل النزع النووي الكامل للشمال وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت المعاهدة عام 1996 ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ إذ أن ثمانية بلدان محددة -من بينها كوريا الشمالية والهند وباكستان وإيران- لم تصدق عليها بعد.

وكان زيربو قد توجه إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس الماضي في زيارة تستمر لستة أيام لحضور منتدى دولي ولقاء مسؤولين كوريين جنوبيين.