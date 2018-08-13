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حكومة المجر تمنع تدريس مادة «الأبحاث الجنسية» في الجامعات

بودابست - د ب أ
نشر فى : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 7:17 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 7:17 م

تعتزم حكومة المجر إلغاء مادة الأبحاث الجنسية، التي يطلق عليها أيضا أبحاث النوع، من الجامعات المجرية.

وقال نائب رئيس الوزراء المجري، زولت سيمين، مبررا هذه الخطوة، إن خريجي هذه المادة لا يحظون بفرص للتعيين، "لذلك، ليست هناك حاجة لإعداد هؤلاء الخريجين" وذلك حسبما نقل موقع «atv.hu» الإخباري المجري اليوم الاثنين.

وأعلن في المجر نهاية الأسبوع الماضي عن مسودة قرار وزاري يحظر على الجامعات تنظيم دورات تعليمية في مادة الأبحاث الجنسية.

ولم تذكر وزارة الموارد البشرية المختصة سببا للإقدام على هذه الخطوة.

ومنحت الوزارة الجامعات التي أرسلت إليها هذه المسودة فرصة 24 ساعة لإبداء الرأي.

وهناك عدة جامعات في المجر تقود بتدريس هذه المادة. ودأب ممثلون عن حكومة رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان اليمينية في الآونة الأخيرة على مهاجمة الأبحاث الجنسية حيث يتهمون هذه الأبحاث على سبيل المثال بأنها "تريد تقويض أسس الأسرة المسيحية".

وانتقد ممثلون عن المحاضرين الجامعيين للمادة هذه الخطوة المزمعة من قبل الحكومة، واعتبروها تدخلا غير مسموح به في حرية العلم والأبحاث.


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