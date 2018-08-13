نفى أحمد الخطيب، أمين عام جمعية أصحاب المدارس الخاصة، ما يتردد بشأن زيادة رسوم المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، قائلًا إن هناك حوالي 2 مليون و35 ألف طالب يستفيدون من التعليم الخاص، في 7385 مدرسة خاصة، بالإضافة إلى 245 مدرسة دولية.



وأضاف «الخطيب»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن هناك حوالي 5 آلاف مدرسة خاصة تقريبًا، من أصل عدد المدارس الخاصة المذكورة، لا تتعدى مصروفاتها أكثر من 5 آلاف جنيه.



وذكر أن هناك مدارس خاصة في بعض الإدارات التعليمية مثل المرج والسلام، لا تتجاوز مصروفاتها السنوية أكثر من 3 آلاف جنيه، متابعًا: «أنا مسؤول تمامًا عن الأرقام دي، وأحاسب عن كل كلمة بقولها».



وواصل: «باقي المدارس الخاصة من الـ7 آلاف مدرسة، ممكن مصروفاتها تبدأ من 7 آلاف جنيه وتوصل لـ 20 ألف جنيه، وممكن تعدى ده لكن مش كتير، ودول نسبهم قليلة جدًا، وهي نوعيات مدارس موجودة، وولي الأمر هو اللي بيختار».



ورفض تعميم وصف أصحاب المدارس الخاصة بـ«الجشع»، موضحًا أن هذه المدارس تقدم منتجًا جيدًا للغاية، ولا يمكن بأي حال أن تتم الإساءة لكل المدارس الملتزمة بسبب نسبة قليلة من المدارس المخالفة.



