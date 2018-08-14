«ليبرمان» يبحث تخفيف القيود المفروضة على غزة

بعد يومين من الهدوء على حدود غزة، بدون إطلاق قذائف هاون أو بالونات حارقة على إسرائيل، سيناقش وزير الدفاع، أفيجدور ليبرمان، تخفيف القيود المفروضة على غزة مع قيادة الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولي الدفاع غدًا الثلاثاء.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي أوردت التقرير، أنه من بين القيود التي سوف يتم تخفيفها توسيع منطقة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة، وفتح معبر كرم أبو سالم الحدودي مع القطاع.

وتصاعدت حدة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 من مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل 168 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 18 ألف آخرين، طبقًا لإحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.