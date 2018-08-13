رئيس وزراء فلسطين: الأسرى طليعة نضالنا ومستمرون في دعمهم رغم التحديات

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لهيئة شؤون الأسرى والمحررين رغم التحديات، في عملها السامي والوطني، لخدمة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن الأسرى طليعة النضال الفلسطيني، وهم من ضحوا وأفنوا أعمارهم في سبيل القضية الفلسطينية العادلة.

جاء ذلك خلال استقبال "الحمد الله"، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، وفدا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، برئاسة رئيس الهيئة قدري أبو الرب، حيث اطلع على عمل الهيئة والعديد من القضايا التي تهم الأسرى.

وجدد رئيس الوزراء، تأكيده التزام القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، وموقفها الثابت بدفع مخصصات أسر الشهداء والأسرى رغم قرار الاحتلال الإسرائيلي وتهديده بخصم تلك المخصصات من أموال الضرائب الفلسطينية.