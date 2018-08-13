صحف إسبانيا تحتفي بتتويج برشلونة بلقب السوبر الإسباني

ماركا: "الـ33 تمت لميسي".. آس:"ميسي الأكثر تتويجا في تاريخ البارسا".. سبورت: "البلوجرانا الرائع يتوج بأول ألقابه هذا الموسم".. موندوديبورتيفو: صاروخ ديمبلي يمنح الفريق الكتالوني لقبه الـ13.. وصحافة إشبيلية تصب غضبها علي لاعبي الفريق

أبرزت الصحف الإسبانية تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسبانى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه، وذلك بعد تغلبه على نظيره إشبيلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب "طنجة" بالمغرب.

البداية كانت مع صحيفة "ماركا"، والتي عنونت "الـ33 تمت" في إشارة منها إلي وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلي هذا العدد من الألقاب، ليصبح بذلك اللاعب الأكثر تتويجا فى تاريخ البلوجرانا، متخطيا قائد فريقه السابق الإسباني أندريس إنييستا صاحب الـ32 لقب، والذى رحل عن البارسا نهاية الموسم الماضي إلي صفوف فيسيل كوبة الياباني.

وأضافت الصحيفة: " ميسي قاد كتيبة برشلونه في مدينة طنجه المغربية نحو أول القاب الفريق بهذا الموسم على حساب إشبيلية".

وأبرزت صحيفة "آس" إهدار الفرنسي وسام بن يدر ركلة جزاء في الدقيقة 90 احتسبها حكم اللقاء الإسباني كارلوس ديل جراندي، بعدما اصطدم الإسباني أليكس فيدال لاعب إشبيلية بالألماني تير شتيجن حارس مرمي برشلونة، وعنونت: " بن يادر أضاع ركلة جزاء في الدقيقه 90 بعد خطأ فادح".

وأكملت: " ميسي أصبح أكثر من حمل بطولات في تاريخ البارسا بـ33 لقب".

وأشارت الصحيفة إلي تواجد تقنية "الفيديو" للمرة الأولى في إسبانيا، بعدما أوضحت صحة هدف بابلو سارابيا لاعب وسط إشبيلية في مرمى البلوجرانا في الدقيقة الـ 9، بعدما ألغاه الحكم فى بداية الأمر بداعى التسلل، ولكنه قرر اللجوء لتقنية الفيديو، ليحتسب الهدف بعد التأكد من صحته.

وعنونت صحيفة "سبورت": " برشلونة يتوج بأول ألقابه هذا الموسم، بعد فوزه على إشبيلية في مباراة كبيرة"، واصفتا الفريق الكتالوني بالرائع>

وتابعت: " ديمبلي سجل هدف رائع، وتير شتيجن تمكن من صد ضربة جزاء في آخر أنفاس المباراة، وميسي قاد البارسا للتتويج".

وتصدرت صورة تجمع بين ميسي وديمبلي نجما الفريق الكتالوني غلاف صحيفة " موندو ديبورتيفو"، وعنونت: " البعوضة والنمر".

وذكرت الصحيفة: " صاروخ من ديمبلي المتحمس، وضربة جزاء تم إيقافها عن طريق تير شتيجن منحا برشلونة لقبه الثالث عشر في كأس السوبر".

وأضافت: " بيكية نجح بتسجيل التعادل بعد هدف سارابيا، وميسي أصبح أكثر لاعبي البلوجرانا تحقيقا للألقاب في تاريخ النادي".

ومن جانبها أعربت صحيفة "يوميات إشبيلية" المقربة من فريق اللوس روخيبلانكوس عن غضبها من الخسارة أمام البارسا وعنونت: " هُزِموا بسبب أخطائهم "، موضحتا أن هدفي برشلونة اٌحرزوا بسبب أخطاء المدافعين، حيث جاء هدف التعادل لبرشلونة عقب متابعة بيكية لتسديدة زميله ميسي بعدما اصطدمت بالقائم، وعاد الفرنسي عثمان ديمبلي ليحرز الهدف الثاني لفريقه عقب تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء وسط غفلة من مدافعي إشبيلية.