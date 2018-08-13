مارسيليا يراقب محمد النني

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يراقب نادي مارسيليا الفرنسي الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي لبحث امكانية التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع " ماكسي فوت " إلى أن نادي مارسيليا الفرنسي يرغب في تقديم عرض إلى إدارة الجانرز للحصول علي خدمات النني ، بعد رحيل لاعب خط وسط مارسيليا الكاميروني زامبو أنجوسيا إلى نادي فولهام الإنجليزى.

وذكرت تقارير سابقة أن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال يرغب في الاستغناء عن خدمات الدولي المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية نظرا لكثرة عدد اللاعبين في مركز النني.

جدير بالذكر أن سوق التعاقدات الصيفية بإنجلترا أغلقت منذ أيام، إلا إنه يحق لأندية البريمييرليج بيع اللاعبين حتي موعد انتهاء الميركاتو في بقية دول أوروبا نهاية الشهر الجاري.