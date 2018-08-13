التحالف العربي: الحوثيون يستمرون في إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المدنيين بالسعودية

أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي أن ميليشيات الحوثي تستمر في إطلاق الصواريخ الباليستية باستهداف متعمد ضد المدنيين في السعودية ومخالفة القانون الدولي والإنساني.

وقال المالكي - خلال مؤتمر صحفي في مأرب، بثته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الإثنين - إن ميليشات الحوثي أطلقت الخميس الماضي صاروخا باليستيا على مدينة جازان، مشددا على أن أعمال هذه الميلشيات عبثية همجية ضد المدنيين السعوديين، مؤكدا أن التحالف يبذل كافة الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية.

وشدد على استمرار محاربة كافة التنظيمات الارهابية الموجودة في اليمن سواء كان تنظيم القاعدة أو داعش أو ميليشات الحوثي، مضيفا أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي ضد اليمنيين هو "مثال حي على ما تمثله هذه الميليشيات من تهديد للأمن الإقليمي والدولي".

وأكد أن قوات التحالف تبذل كافة الجهود لاستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما نبذل كافة الجهود لوقف تجنيد الحوثيين للأطفال.

واستعرض المالكي استهداف ميليشيات الحوثي مستشفى الثورة في الحديدة وسوق السمك بقذائف هاون.

ونوه بأن التحالف العربي يدعم كل الجهود للتصدي لوباء الكوليرا في اليمن، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية قدمت 60 مليون دولار شهريا لدعم محطات الكهرباء في اليمن.

وحذر المتحدث باسم قوات التحالف الصياديين من تجاوز المياه الإقليمية اليمنية.