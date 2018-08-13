وجه أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، نصائح للمواطنين قبل شراء لحوم العيد، مطالبًا المواطنين بضرورة شراء اللحوم المختومة بأختام المجازر الحكومية الحمراء.



وقال «إسماعيل»، في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، أمس الأحد، إنه تم استحداث أختام البصمة في المجازر بدءًا من شهر يناير الماضي، معقبًا: «أثناء فترة الثورة تم سرقة أختام المجازر، وغيرنا الأختام حرصًا على سلامة المواطنين، والأختام الجديدة صعبة التزوير بسبب العلامة المائية».



وأشار إلى ضرورة التأكد من وجود تاريخ ذبح اللحوم والرقم الكودي واسم المحافظة ونوع الحيوان المذبوح، على الأختام بالذبيحة، موضحًا أن في حالة تغير لون اللحوم من الوردي إلى اللون الداكن، أو انبعاث رائحة كريهة منها يجب التخلص منها فورًا أو التوجه لأقرب مديرية بيطرية بالمحافظة.



وأشار إلى جهود الإدارة من خلال المديريات التابعة لها في المحافظات في التفتيش عن الأختام المقلدة واللحوم غير الصالحة للاستخدام للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



