السلطات الأرمينية تستجيب للالتماس البرلمان وتفرج عن الرئيس الأسبق «كوتشاريان»

ذكرت وسائل إعلامية أرمينية رسمية، أنه قد تم اليوم الإثنين، الإفراج عن الرئيس الأسبق روبرت كوتشاريان، الذي كان محتجزًا لحين محاكمته بتهمة خرق الدستور.

وكان قد تم الشهر الماضي اعتقال «كوتشاريان»، الذي حكم البلاد في الفترة من 1998 حتى 2008، على خلفية قمع الاحتجاجات التي جرت أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2008.

ونفى «كوتشاريان» هذه الاتهامات، حيث قال: إنها «جزء من حملة انتقامية ذات دوافع سياسية».

وأفادت وكالة أنباء «أرمينبريس» بأن 45 عضوًا من أعضاء البرلمان وقعوا على التماس لإطلاق سراح «كوتشاريان»، ووافقت محكمة على الإفراج عنه.