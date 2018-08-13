البعثة الطبية للحج: الكشف على أكثر من 23 ألف حالة مرضية حتى الآن

قال الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، إن هناك أكثر من 34 عيادة ملحقة بالبعثة تعمل بكفاءة عالية لمتابعة الحالة الصحية لأفرادها، موضحًا أنه تم إجراء الكشف الطبي على حوالي 23 ألف و775 حالة مرضية، تلقوا العلاج بالكامل.



وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن هناك حوالي 30 حالة محجوزة بالمستشفيات حاليًا، منها حالة واحدة بالمدينة، و29 حالة بمكة المكرمة، مستطردًا أن هذه الحالات تنوعت ما بين حالات كسور العظام، والانسداد المعوي، والمخ والأعصاب، والأزمات القلبية.



وذكر أن الفريق الوقائي يبذل جهدًا كبيرًا على مدار اليوم، منذ الساعة 7 ونصف صباحًا، ليقدم الخدمات التوعوية، عن طريق الندوات واللقاءات، لتوجيه بعض التوصيات الوقائية، لتجنب الإصابات أو التعرض للمشكلات الصحية.



واستطرد أن بعض الحجاج يتعرضوا لمشكلات صحية كالإعياء الشديد نتيجة السفر البري الذي قد يستغرق أكثر من 4 أيام في الطريق، بالإضافة إلى تعرضهم للحرارة الشديدة عند وصولهم، خاصة بالنسبة لكبار السن.



ونفى تعرض حجاج الجمعيات الأهلية لحالات تسمم في فندق «رمادا»، بمكة المكرمة، مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بين البعثة والجانب السعودي، لمراقبة الحالة الصحية للحجاج.



