قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام التعليم الجديد سيقضي على الغش والدروس الخصوصية خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، ويقدم جيلًا مختلفًا متعلمًا وملائمًا لسوق العمل.



وأضاف متحدث «التعليم»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأحد، أن هناك خريطة زمنية لتدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد، متابعًا أن هناك مليون و250 ألف معلم على مستوى الجمهورية.



وذكر أن مصر ليست في حاجة إلى زيادة عدد معلميها بل تعاني سوء توزيع، مشيرًا إلى انتهاء الوزارة من تدريب المدربين الذين سيتولون مسؤولية تعليم المعلمين على المنظومة التعليمية الجديدة،



وأوضح: «لقد تم تغيير نظام التعليم في Kg1 وkg2 والصف الأول الابتدائي، بينما تم تطوير النظام التعليمي بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الأول الثانوي»، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتوفير البنية التحتية للتعليم.



وتابع أن الوزارة تناولت ملف كثافات الفصول ووجدت أن تلك الظاهرة موجودة بكثرة في 4 محافظات فقط، لذلك تم زيادة عدد الفصول، مؤكدًا أن هناك 19 ألف فصل جديد دخل الخدمة حتى الآن.



