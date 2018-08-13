قالت الحاجة سعدية، صاحبة واقعة العمرة المزيفة، إنها ستسافر إلى المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء المقبل، لأداء فريضة الحج.



وأعربت «سعدية»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الأحد، عن سعادتها بتحقيق حلمها، متوجهة بالشكر إلى رجل الأعمال أشرف شيحة؛ لتبرعه لها لتأدية فريضة الحج.



وتابعت: «بشكر الأستاذ أشرف شيحة، عشان اتبرع لي بالحج وجميلك مش هنسهولك، وهدعي لمصر ربنا يحفظها هناك».



ومن جانبه، قال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، في تصريحات للبرنامج نفسه، إن تكفله بمصاريف سفر الحاجة سعدية يعد واجبًا وليس جميل أو دين، قائلًا: «أتمنى الحاجة سعدية تؤدي فريضة الحج بسلام تعويضًا لها عن التجربة المؤلمة التي تعرضت لها، وتقديم النصيحة إلى الناس حتى لا تتكرر التجربة مرة أخرى».



يُذكر أن الحاجة سعدية عبد السلام ضحية العمرة المزيفة، عادت إلى القاهرة، في الـ19من شهر يوليو الماضي، بعد 4 أشهر قضتها في السعودية تحت التحفظ، بعد أن ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض عليها فور وصولها إلي المملكة يوم 20 مارس الماضي، وبحوزتها حقيبة تحتوي علي نحو 75 ألف قرص ترامادول ومواد مخدرة تم وضعها من قبل أحد الأشخاص المتهمين في القضية.



