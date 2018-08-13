وزير القوى العاملة يصل مقر جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان

وصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، منذ قليل، مقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، حيث سيلتقي عددًا من الشركات في إطار جهود الوزارة لتوقيع بروتوكولات تعاون واتفاقيات العمل الجماعية لصرف العلاوة الخاصة للعمال.

وشهد وزير القوى العاملة، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أمس، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين مديرية القوى العاملة، وعدد من شركات القطاع الخاص والبالع عددها 21 شركة بالعاشر من رمضان.

وتوقيع البروتوكول بين مديرية القوى العاملة بالشرقية، وشركات القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان؛ لمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بها أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو الماضي، أو عند التعيين بالنسبة لمن تم تعينهم بعد هذا التاريخ.