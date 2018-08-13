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فيديو.. «الكهرباء»: بدء تصدير الطاقة للسودان نهاية 2018

إيفون مدحت 
نشر فى : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 1:54 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 1:54 ص
أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن البدء في تصدير الطاقة الكهربائية إلى السودان بحوالي 200 ميجا وات بنهاية العام الجاري.

وأضاف متحدث «الكهرباء»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن مصر لديها رؤية سياسية بأن تكون مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، مؤكدًا أن مصر تمتلك احتياطي يغطي كل الاحتياجات المحلية.

وأوضح أن هناك احتياطي إضافي من الطاقة الكهربائية بنسبة 25%، وذلك يساعد في التصدير إلى دول الجوار، مشيرًا إلى مشروعات الربط بين مصر وبعض الدول مثل ليبيا والأردن والسعودية. 


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