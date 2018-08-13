قوافل «عنيك في عنينا» تجري 221 عملية جراحية للعين بالبحيرة

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على دعم المحافظة لقوافل مبادرة «عنيك في عنينا»، والتي أطلقتها مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، بالتعاون مع شركة «أوركيديا» للصناعات الدوائية، وذلك من خلال تقديم كافة أنواع الدعم اللوجيستي لفريق عمل «صناع الخير»، مشيرة إلى إشادتها بدور مؤسسة «صناع الخير» في دعم القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وصرح أحمد السماك مدير فرع مؤسسة «صناع الخير» بالبحيرة، بأن المبادرة أطلقت حتى الآن 8 قوافل للكشف على أمراض العيون، بالتنسيق مع مسئولي المحافظة، حيث تم إجراء 221 عملية جراحية بالمحافظة، شملت: (186 عملية مياه بيضاء - 8 عمليات ياج ليزر - 23 عملية ظفرة - 4 عمليات زرع قرنية)، مشيرا إلى أنه تم الكشف على 8000 حالة، وصرف علاج لـ5000 حالة، وتسليم 500 نظارة طبية.

كما تستعد المبادرة لإطلاق القافلة التاسعة، والتي ستنطلق الجمعة المقبل، بقرية بسنتواي مركز أبو حمص.