عودة أكثر من 130 نازحا سوريا إلى ديارهم من لبنان

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قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن ثماني حافلات تقل 137 لاجئا سوريا، كانوا قد فروا عبر الحدود إلى لبنان، عادوا إلى بلادهم اليوم الاثنين.

وسيعود اللاجئون، الذين كانوا يقطنون منطقتي شبعا والبقاع الأوسط، بشكل رئيسي إلى المناطق المحيطة بالعاصمة السورية دمشق، بحسب مصدر أمني لبناني.

وقالت الإدارة العامة للأمن اللبناني أنها قامت بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبحضور مندوبيها، بتأمين العودة الطوعية لهذه الدفعة من النازحين السوريين إلى الأراضي السورية من خلال معبر (المصنع) الحدودي.

وشهدت الأشهر الأخيرة، ترحيل مئات اللاجئين السوريين من لبنان مع هدوء رياح الحرب في وطنهم.