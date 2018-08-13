استطلاع يظهر تراجع كبير في شعبية رئيس وزراء أستراليا

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الاثنين تراجع كبير في شعبية رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تيرنبول، على مدى الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى أنه قد يكافح من أجل الفوز في انتخابات العام المقبل.



وانخفض مستوى الرضا عن أداء تيرنبول بمقدار 18 نقطة ليصبح صافي معدل الرضا سالب 24، ليصبح أدنى من زعيم حزب العمال الأسترالي المعارض، بيل شورتن، الذي انخفضت شعبيته بست نقاط لتصبح سالب 19.



وتراجع التأييد لتيرنبول باعتباره رئيس الوزراء المفضل من 48% إلى 44% خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لمسح نشرته صحيفة "ذا استراليان".



وضيق شورتن الفجوة بزيادة بلغت سبع نقاط مئوية، مما زاد من مستوى تأييده كرئيس وزراء مفضل إلى 32%.



وزادت الضغوط على تيرنبول بعد أن فشلت حكومته في الحصول على أي من خمسة مقاعد برلمانية في انتخابات تكميلية جرت في نهاية شهر يوليو الماضي.



كما تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع أزمة الجفاف التي تعاني منها الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، نيو ساوث ويلز.



كما يواجه تيرنبول تمردًا من أعضاء حزبه في البرلمان، من بينهم رئيس الوزراء السابق توني أبوت أحد أشد مؤيدي صناعة الفحم الصخري، بسبب سياسة الطاقة التي تنتهجها حكومته، في إطار سعيه للحد من الانبعاثات وتخفيض أسعار الطاقة.



ومن المقرر أن تجري أستراليا، التي شهدت خمسة رؤساء حكومة مختلفين منذ عام 2010، انتخابات برلمانية بحلول مايو من العام المقبل.