«التموين» تكشف عن الفئات المستبعدة من إضافة المواليد الجدد

وغرامة على المتخلفين عن حذف غير المستحقين من بطاقاتهم التموينية

كشف فوزي عفيفي، مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية بوزارة التموين، عن الفئات المستعبدة من إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.

وقال «عفيفي»، في لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، إنه لا يمكن للمواطنين الذي يزيد دخلهم عن 2500 جنيه أو معاشهم عن 2000 جنيه، إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين في الوقت الحالي، متابعًا أن إضافة المواليد تتم على مراحل وفقًا لخطة الوزارة؛ لتوصيل الدعم لمستحقيه.

وأوضح، أن نظام إضافة المواليد يستبعد أصحاب الأعمال الحرة أو المؤسسات التجارية، أو من يكتب في بطاقته أعمال حرة، منوهًا بأن العملية التنظيمية في إضافة المواليد؛ نتيجة تقيد الوزارة بموارد وميزانية محددة، فضلاً عن تخفيف التكدس على مكاتب التموين.

وأشار مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية، إلى أن الوزارة ستفرض غرامة على المتخلفين عن حذف غير المستحقين من بطاقاتهم، متابعًا: «بعض المواطنين يسافرون خارج البلاد، ويستمرون في صرف التموين دون إبلاغ الوزارة».