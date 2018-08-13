أنهت محافظة قنا، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، فأعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لاستقبال العيد، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل على مدار اليوم متصلة بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمحافظة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ومواجهة أية أزمات والعمل على حلها فور حدوثها خلال أيام العيد.

وقال "الهجان"، إن مديرية الأوقاف جهزت 98 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسع، لافتا إلى توفير خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة منها.

وأضاف أن مديرية الصحة أعلنت حالة الطوارئ بكافة المستشفيات لاستقبال أية حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها وتوفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ وأكياس الدم بكميات إضافية مع الدفع بـ97 سيارة إسعاف في أماكن تجمع المواطنين وساحات الصلاة والمتنزهات العامة وعلى الطرق الداخلية والإقليمية بالمحافظة، مشيرا إلى إلغاء كافة الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ طوال أيام العيد.

وألغت مديرية الطب البيطري، الراحات والإجازات للأطباء العاملين بالمجازر وكذا تجهيز كافة المجازر بمختلف مدن المحافظة لاستقبال الذبائح على أن يكون الذبح مجانا للأهالي منعا للذبح خارج المجزر وحفاظا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.

وأكد "الهجان"، أن مديرية التموين بقنا اتخذت كافة التدابير اللازمة؛ للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالسلاسل التجارية والمنافذ التموينية وكذا المواد البترولية بمحطات الوقود والغاز الصب لتعبئة وتوفير أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، لافتا إلى استمرار عمل المخابز في إنتاج الخبز طوال أيام العيد مع توفير أرصدة الدقيق الخاص بالمخابز والدقيق الحر بالأسواق، وإلى استمرار حملات الرقابة على الأسواق بالتعاون بين مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين للتفتيش على المخابز ومحال بيع اللحوم البلدية والمجمدة وكافة السلع الغذائية للاطمئنان على سلامة المعروض منها.

وشكلت مديرية الزراعة، لجان ونوبتجيات على مدار اليوم لمتابعة حماية الأراضي ورصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال فترة إجازة العيد وإزالتها بشكل فوري بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية المختصة.

وأوضح المحافظ، أن مديرية الشباب والرياضة ستفتح جميع المراكز الشبابية والرياضية مجانا للشباب والفتيات خلال أيام العيد لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، مضيفا أن فرع الثقافة بقنا سينظم عروضا فنية بحديقة كورنيش النيل خلال أيام العيد، ويشهد اليوم الأول عرض لفرقة قنا للموسيقى والغناء الشعبي، واليوم الثاني عرض لفرقة قنا للفنون الشعبية، واليوم الثالث عرض لفرقة قنا للفنون الشعبية أطفال بالإضافة إلى فقرات ترفيهية للأطفال.

وتابع: "بالتنسيق مع اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد والمتنزهات والحدائق العامة وتكثيف الحملات المرورية ومراجعة اللوحات الإرشادية والكمائن الثابتة والمتنقلة؛ لتسهيل وضبط الحركة المرورية بمداخل مدن وقرى المحافظة لا سيما مع نشاط حركة السفر من وإلى المحافظة خلال فترة العيد بالإضافة إلى تكثيف تواجد شرطة المسطحات المائية وفرق الإنقاذ النهري بكورنيش النيل والمتنزهات النيلية لتأمين احتفال المواطنين خلال أيام العيد".