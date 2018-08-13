«الصحة الفلسطينية» ترسل أدوية لمرضى السرطان في قطاع غزة

أرسلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أدوية مرضى السرطان إلى مستودعاتها في قطاع غزة تكفي لثلاثة أشهر، موضحة أنها تلقت بالأمس فقط مراسلة من مستودعات غزة تفيد بوجود نقص بهذا الصنف من الدواء.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها ترسل شحنات من مختلف الأدوية إلى مستودعاتها بالقطاع بشكل دوري، حيث أرسلت شحنة أدوية لمرضى السرطان الشهر الماضي، تبلغ قيمتها إضافة إلى شحنة اليوم حوالي 6 ملايين شيكل "الدولار 3.6 شيكل".

وأوضحت أنها لم تكن على علم بنقص هذه الأدوية؛ لعدم سيطرتها الكاملة على الوزارة في القطاع، مضيفة أنها وفور تلقيها مراسلة تفيد بوجود نقص في هذا الصنف فقد عملت على توفير الدواء بشكل مباشر، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأكدت أنها لم تتأخر نهائيا في إرسال علاج مرضى السرطان إلى المرضى في قطاع غزة، وأنه كان على المسؤولين هناك إبلاغ الوزارة بمراسلات رسمية عن نفاد أو قرب نفاد هذا الصنف الحساس من الدواء، حتى لا تتعرض حياة مرضى السرطان للخطر.

كما أكدت أنها تعمل بأقصى جهدها لتقديم كافة الخدمات الصحية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها توفر كافة احتياجات المشافي من أدوية ومستلزمات طبية منذ الانقسام حرصا على استمرار النظام الصحي وحفاظا عليه من الانهيار.