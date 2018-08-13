أحمد مراد: تحويل «تراب الماس» لعمل سينمائي كان من أمنياتي

آسر ياسين: «تراب الماس» أول فيلم روائي أشارك فيه

أعرب الكاتب والسيناريست أحمد مراد، عن سعادته بتوقيع رواية «تراب الماس» بغلافها الجديد، الذي يحمل البوستر الدعائي للفيلم.

ودعا الكاتب أحمد مراد، خلال الندوة التي أقيمت مساء الإثنين، بأحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر، جمهوره لمشاهدة فيلم «تراب الماس»، بدور العرض السينمائي، مشيرًا إلى أن الفيلم سيتم طرحه بدءًا من الخميس المقبل، ويستمر عرضه في موسم عيد الأضحى.

وقال «مراد»، إن تحويل «تراب الماس» إلى فيلم كانت أمنية كبيرة له، انتظرها لسنوات، ولكن تم تأجيله أكثر من مرة لأسباب خارجه عن إرادته، لافتًا إلى أن التأخير جاء في النهاية لصالح الفيلم، بعد أن ضم العديد من النجوم، فضلاً عن الإنتاج الضخم والمجهود الكبير أثناء التنفيذ.

وأشار إلى، أن الفيلم لا يستهدف الإيرادات بقدر ما يستهدف تقديم عمل ينال تقدير الجمهور.

فيما أعرب الفنان آسر ياسين، عن سعادته بالمشاركه ضمن أبطال العمل، لافتًا إلى أن «تراب الماس» أول فيلم يشارك فيه مأخود عن رواية.

ومن المقرر، أن يتم عرض فيلم «تراب الماس» بحضور أبطال العمل والصحافة والإعلام يوم 16 أغسطس المقبل.

«تراب الماس»، بطولة آسر ياسين، منة شلبي، عزت العلايلي، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصّار، أحمد كمال، محمد ممدوح، صابرين، واللبناني عادل كرم، مها نصار، بيومي فؤاد، تارا عماد، بسنت شوقي، محمد الشرنوبي، والعمل من كتابة أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

الفيلم مأخوذ عن رواية «تراب الماس» التي تحمل نفس العنوان، وصادرة عن «دار الشروق»، في عام 2010، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، واحتلت قائمة الأكثر مبيعًا لفترات طويلة، كما ترجمت إلى العديد من اللغات منها الإيطالية والألمانية.

وتدور أحداث الرواية حول «طه» الشاب الذي يعيش وحيدًا مع أبيه القعيد، ويعمل مندوب للدعاية الطبية في أحد شركات الأدوية، ويمتلك ذكاءً يؤهله لاستمالة الأطباء لشراء الأدوية التي يعرضها عليهم، ويحيى حياة رتيبة، باهتة قبل أن تقع جريمة قتل غامضة، يعقبها سلسلة من عمليات القتل الأخرى، ليتغير عالم «طه»، ويكتشف القارئ من خلالها سلسلة من الأحداث، فساد رجال الشرطة والسياسة، ورجال الأعمال، وسطوة السلطة التي تمتد لأجيال في تتابع مثير.