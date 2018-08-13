يسير ويلي أرتيجا، إلى منزله بمنطقة مانهاتن في نيويورك، التي تختلف عن العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث واجه "أرتيجا" شرطة مكافحة الشغب وهو يعزف على آلة الكمان قبل عام، وهو يحدق في كل شيء حوله وقد اتسعت عيناه من الدهشة، شأنه في ذلك شأن طفل صغير.

ويقول الموسيقي الشاب، 24 عاما: "اعتدت أكبر الأخطار عندما كنت في كاراكاس، ولكنني أحب ذلك، الوضع هنا هادئ للغاية، ولقد علمني ذلك أن أميل للهدوء".

وعندما اشتبك الآلاف من المحتجين في فنزويلا مع الشرطة في الفترة بين أبريل ويوليو من عام 2017، انتشرت في أنحاء العالم صور "أرتيجا" وهو يرتدي سترة بألوان العلم الفنزويلي، ويعزف على آلة الكمان الخاصة به، وهو ما حوله إلى أيقونة للسلام.

والآن، بعد مرور عام على الاحتجاجات التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، يبني "أرتيجا"، المنحدر من عائلة فنزويلية متواضعة، حياته من جديد في نيويورك.

وبمجرد وصوله إلى المنزل، فإن أول ما يقوم به "أرتيجا" هو المرور بأصابعه على لوحة مفاتيح آلة البيانو في غرفة المعيشة، إنه نوع من الإدمان، وكأنه مضطر لذلك في كل مرة يدخل فيها المنزل، وإلى جانب البيانو، يحتفظ "أرتيجا" بآلتي كمان ودفتر لتدوين الملاحظات.

ويقول الموسيقي الذي تدرب عبر برنامج "إل سيستيما" التعليمي الذي تموله الحكومة في فنزويلا: "ترك صديق البيانو لي عندما أتيت إلى نيويورك لأعزف عليه".

وعلى النقيض من الأخطار التي واجهها في فنزويلا، يعيش "أرتيجا" حاليا ما يُطلق عليه حياة "شخص عادي"، يدرس اللغة الإنجليزية في الصباح، ويخصص باقي يومه للموسيقى، ويقول "أرتيجا": "أقوم بالعزف في مترو أنفاق نيويورك في فترة بعد الظهر يوميا، وأوفر قوت يومي من ذلك".

وفي وقت لاحق، يصل "أرتيجا" إلى محطة مترو أنفاق "تايمز سكوير"، ليبدأ بالعزف في ركن بالقرب من مدخل رصيف محطة القطار، حيث ترقص مجموعة من الشباب على موسيقاه، ثم يأتي مواطنون من فنزويلا يلقون التحية عليه، وخلال أربع ساعات، تمكن من أن يجمع مبلغ 200 دولار.

ويسترجع "أرتيجا" ذكرياته المضطربة قائلا: "في فنزويلا، كنت اضطر للعزف في مترو الأنفاق من أجل البقاء، لقد أخذت الشرطة آلة الكمان الخاصة بي وتركتني بدونها، وبدون مصدر رزق، كنا نأكل أحيانا من حاويات القمامة".

ومازال الكثيرون يأكلون من حاويات القمامة في هذه البلاد التي تقع في أمريكا الجنوبية، حيث ساهم التضخم الشديد في حدوث أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى فرار مئات الآلاف من مواطني فنزويلا إلى الخارج.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد الفنزويليين الذين يعيشون في الخارج بنحو 1.6 مليون شخص، في حين تقدرهم المعارضة في البلاد بنحو 4 ملايين.

ويقول "أرتيجا"، إنه أصيب في وجهه أثناء المظاهرات المناهضة للحكومة، وتعرض للسجن والتعذيب، "فقط بسبب الاحتجاج"، وأطلق سراحه بعد 19 يوما في أغسطس 2017.

وكان "أرتيجا" قال لموقع "لا باتيا" الإخباري آنذاك: "لست حرا لأن بلدي ليست حرة، سأذهب لاستئناف كفاحي من أجل الحرية بالطريقة الوحيدة التي أعرف كيف أقوم من خلالها بذلك، وهي موسيقاي".

إلا أنه لا يحب أن يتذكر تلك الأحداث، حيث يغير الحديث في الموضوع، ويقول: "ما استمتعت به حقا في نيويورك هو الحرية، فأنا لن أشعر أبدا بأنني أتمتع بحرية بقدر أكبر مما أنا عليه الآن".

وكانت "مؤسسة حقوق الإنسان" غير الحكومية دعت "أرتيجا" إلى المجيء إلى المدينة، حيث طلبت منه العزف على الكمان والتحدث عن الوضع في بلاده في إطار منتدى عُقد في أكتوبر من عام 2017.

ويقول "أرتيجا": "لقد دُعيت وقررت الحضور لمدة 15 يوما، إلا أن الفكرة كانت العودة مجددا، وعندما حضرت إلى هنا، ظهرت تهديدات كثيرة من جانب الحكومة، تهديدات بالقتل، أصبت بالخوف وقررت البقاء بعض الوقت".

من ناحية أخرى، يقول روبرتو جونزاليس، وهو محام يمثل "مؤسسة حقوق الانسان": "يمثل ويلي، في الأساس، جوهر المقاومة غير العنيفة في وجه العنف".

وفي المنتدى، عرضت شخصية معروفة في مجال الترفيه، لا تريد الكشف عن هويتها، على "أرتيجا" إمكانية البقاء في نيويورك.

ويوضح الفنان الشاب: "أردت البقاء، ولكنني ليس لدي مكان لأعيش فيه، لدي شقة وإنني استطيع أن أبقى هناك حتى أعثر على مكان، أحبها كثيرًا، لأن جميع الشقق الأخرى في المبنى السكني الذي أعيش به، يستأجرها موسيقيون، أشعر وكأني في بيتي".

وأثناء وجوده في نيويورك، رفض "أرتيجا" الانصياع لأوامر من فنزويلا بالعودة إلى الوطن، من المثول بانتظام أمام المحكمة، وهو الوضع الذي ما زال يمنعه من العودة إلى وطنه حتى الآن.

ويسعى محامي "أرتيجا" حاليا للحصول على تصريح إقامة يسمح له بالبقاء في نيويورك والاستفادة من جميع الفرص التي توفرها المدينة.

وبغض النظر عن كيف ارتبط "أرتيجا" بنيويورك، يفكر الموسيقي الشاب دوما في عائلته وأصدقائه في فنزويلا، الوطن الذي لا ينقطع حديثه عنه.