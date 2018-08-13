غلق جزئي لطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لمدة 6 أشهر

تشرف الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور، على أعمال تطوير لطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى والتى تستمر لمدة 6 أشهر، بسبب إنشاء كوبرى علوى بالكيلو 25 تقاطع طريق أسيوط الغربى، ضمن أعمال تطوير تجريها الهيئة العامة للطرق والكبارى للطريق، ما يستوجب غلق جزء من الطريق بمنطقة الأعمال.

وقال مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور إنه فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال تطوير طريق القاهرة – الفيوم الصحراوى فى الاتجاهين لإنشاء كوبرى علوى على الطريق بعرض حارتين، لكل اتجاه بالكيلو 25 يخدم القادم من القاهرة والفيوم، مع ترك الحارة اليمنى من الطريق فى الاتجاهين، لاستخدامها كمسطح أرضى تستخدمه السيارات التى ترغب فى الدخول الى طريق أسيوط الغربى، ما يستلزم غلق جزئي للطريق، بداء من الخميس المقبل.

وأضاف المصدر، إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لتلك الأعمال للبدء فى إنشاء القواعد الخرسانية للكوبرى، بالجزيرة الوسطى، الأمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسرى من الاتجاه القادم من القاهرة إلى الفيوم ولمسافة 200 مترا بطول منطقة الأعمال، على أن يتم تسيير حركة السيارات فى باقى الطريق بـ2 حارة مرورية، وسيتم وضع العلامات والإرشادات اللازمة.