«كاسن»: بريطانيا أكثر الدول صرامة في التعامل مع الإخوان

• كاسن: السائح البريطاني «بيحب مصر»

قال السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، إن بلاده واحدة من أكثر الدول صرامة في التعامل مع جماعة الإخوان.

وأجاب «كاسن»، على أسئلة رواد موقع «تويتر»، اليوم الإثنين، وكان من بينها سؤالًا حول «العلاقة المشبوهة بين الإخوان وبريطانيا»، قائلًا: «إحنا من أكثر الدول صرامة في التعامل مع الإخوان، وبنتعامل أن الانتماء للإخوان مؤشر على احتمالية التطرّف».

وعن دعم بريطانيا لمستقبل مصر، قال إن بريطانيا ترى دعم مستقبل مصر بتوفير وظيفة لكل مصري، معربًا عن سعادته بكون بلاده هي الشريك الأول لمصر في مجال التعليم والمستثمر الأول في الاقتصاد المصري.

وأضاف، أن طموحاته في الفترة المقبلة هي إعادة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ، موضحًا أن هناك 50 رحلة تأتي لمصر أسبوعيًا في الوقت الحالي، مؤكدًا: «السائح البريطاني بيحب مصر».