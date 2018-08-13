«المؤتمر» يعلن تدشين «حكومة شباب» لمساندة الحكومة

أعلن الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، عن تشكيل وزارة من الشباب تعمل على مساندة الحكومة وتقديم يد العون لها، مشيرا إلى صدور جريدة جديدة باسم "المؤتمر نيوز".

وقال "صميدة"، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا بمقر الحزب بجاردن سيتي، إن الجريدة ستكون لسان حال الحزب، مضيفا أن حزب المؤتمر تحول لحزب رقمي ليكون هناك سرعة أفضل في التواصل مع المواطنين.

وتابع: "لأول مرة يكون لدينا وزارة شبابية وحرصنا في تشكيلها ضم عدد آخر من الأحزاب إليها، الوزارة ستعمل بالأسلوب الرقمي أيضا".

ومن جهته، قال النائب أحمد الشريف، إن الحزب يقدم الحكومة الشبابية التي تساعد وتمد يد العون للحكومة المصرية، مضيفا أن فكرة تدشين الحكومة الشبابية هو دعم لفكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى إلى دعم الشباب بصفة مستمرة، الأمر الملموس في المؤتمرات الوطنية التي تُعقد بصفة مستمرة، مؤكدا: "الحزب سيكون له نشاط فاعل خلال الفترة المقبلة".

وقال حامد الشناوي، نائب رئيس حزب المؤتمر، والأمين العام: "لسنا ككل الأحزاب العقيمة التي تملأ الساحة المصرية، نحن حزب نملك كوادر نعتز بها وتعتز بنا ونتمسك كلا لبعضنا البعض".

وأضاف: "المؤتمر ليس كالأحزاب القائمة، والتي قد تخلو منها الساحة في فترة وجيزة، نوابنا ليسوا مثل النواب فنوابنا ملء السمع والبصر، وفاعلية الحزب تتمثل في قياداته التي تقدم برامجها وقوانينها وإضافات من كل نوع"، مؤكدا أن الحزب سيقفز قفزة كبيرة خلال الفترة المقبلة.