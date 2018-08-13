مقتل 39 جراء فيضانات موسمية اجتاحت ولاية كيرالا جنوبي الهند

صرح مسؤولون هنود، بأن 39 شخصا لقوا حفتهم جراء فيضانات اجتاحت ولاية كيرالا جنوبي البلاد، وتسببت في أضرار تقدر قيمتها بـ1.1 مليار دولار، وذلك في وقت تتأهب فيه المنطقة لمزيد من الأمطار ضمن واحدة من أسوأ موجات الطقس الموسمية في مئة عام.

ووفقا لمسؤولين في غرفة إدارة الكوارث في الولاية، فقد تم إجلاء 33372 شخصا من قراهم في المناطق المنخفضة إلى 305 مخيمات إغاثة تديرها الدولة.

وذكر المسؤولون، أن محصلة الضحايا ارتفعت إلى 39 منذ سقوط الأمطار الغزيرة على الولاية في الثامن من أغسطس الجاري، وسط تقارير تشير إلى أن معظمهم سقطوا جراء حوادث غرق وانهيارات أرضية، مضيفين أن خمسة آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار بالولاية، من بينها تدمير طرق سريعة ومحاصيل في أكثر من ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

وقال رئيس وزراء الولاية بينارايي فيجايان إن الولاية تشهد "أسوأ ثاني فيضان منذ عام 1924" حيث تعرضت عشر مناطق من إجمالي 14 في الولايات إلى أضرار بالغة، واضطرت السلطات إلى تصريف المياه من 24 من السدود الكبيرة.

وجاء في تغريدة لمكتبه على موقع "تويتر": "من المرجح أن يستمر تأثير الكارثة لفترة طويلة، ويشير التقييم الأولي إلى أن نحو 20 ألف منزل دُمر بصورة كاملة، وأن أضرارا لحقت بنحو عشرة آلاف كيلومتر من الطرق، ما يعني أن التقدير الأولي لحجم الدمار يصل إلى 80.3 مليار روبية".

ورغم أن الأمطار هدأت أمس فإن سلطات الولاية لا تزال في حالة تأهب مع توقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار "الغزيرة والغزيرة جدا" حتى بعد غد الأربعاء في الكثير من مناطق كيرالا.