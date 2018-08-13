«البيئة»: مدافن القمامة الكبرى في طريقها للإغلاق

قال الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، إن هناك مقالب عشوائية منتشرة في المحافظات، لعدم وجود ظهير صحراوي لبعضها، مشيرا إلى أن وزارة البيئة وجهاز تنظيم المخلفات، لديهم خطة للتعامل معها، مشيرا إلى أنه تم وضع بعض المعدات للسيطرة على الحرائق التي يمكن أن تشتعل ذاتيا على مدار العام، خاصة المدافن على مستوى القاهرة الكبرى، كالطوب الرملي، والوفاء والأمل.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة البيئة، أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات يتم تنفيذه في 4 محافظات ووضع آلية لأسلوب الجمع والنقل، من مقالب ومدافن ومعدات، وتم تقييم المحافظات، والمشاكل التي تواجهها، والمدافن الكبرى في طريقها للإغلاق، حيث تم تخصيص أراضي من الدولة لفتح خلايا، وتم استلام بعضها، وتم عمل خلايا دفن، كل ذلك لإغلاق بعض المدافن التي تتسبب في مشاكل للقاهرة الكبرى.

وأشار إلى، أن مياه الرشيح التي كانت تتولد نتيجة لبعض العوامل، في بعض المقالب، تم عمل دراسة مع بعض الجامعات المصرية، لغلق بعض الخلايا، وبحث سبل استخدامها بالنحو الأمثل.

وحول التلوث الصناعي، قال: «هناك قروض للمصانع التي ترغب في إجراء تطوير، للتوافق البيئي، وتم حل أكثر من 95% من مصانع الأسمنت البيئية بالفعل، وتم عمل جهد كبير لربط كافة المصانع بشبكة للرصد بجهاز شئون البيئة، هذا بجانب أننا نفذنا مجموعة من الإجراءات الحد من الصرف الصناعي على النيل، وبدأنا ندرس إمكانية استغلال تلك المياه وإعادتها للمصانع لاستخدامها بعد إعادة التدوير، لترشيد استهلاك المياه».