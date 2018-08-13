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مصر تدين التفجير الإرهابي في غرب العاصمة الأردنية عمان


نشر فى : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 10:18 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أغسطس 2018 - 10:18 م

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، الهجوم الإرهابي بعبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة بحماية مهرجان فني سنوي غرب العاصمة الأردنية عمان، والذي أسفر عن استشهاد أحد أفراد الدورية وإصابة 6 آخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي للحكومة الأردنية وأسرة الشهيد، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة الأردنية الشقيق في مواجهة الإرهاب.

وشدد البيان على أن تلك الأعمال الإرهابية لن تثني مصر والأردن على الوقوف في مواجهة الإرهاب، وتؤكد الرؤية المصرية القائمة على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير التدريب والتمويل والملاذ.


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