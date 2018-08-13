مصرع أم وأطفالها الأربعة في انهيار منزل بقنا

لقيت أم وأطفالها الأربعة، مصرعهم، اليوم الاثنين، إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الزبيدي، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

تلقى مدير أمن قنا اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد بانهيار عقار قديم مبني من الطوب اللبنى، ومكون من 3 طوابق بمنطقة الزبيدي، وتمكن قوات الدفاع المدني بمساعدة الأهالي من انتشال جثث «فاطمة إبراهيم الدسوقي» 35 سنة، وأطفالها «بتول علي محمد» 9 سنوات، و«هاجر علي محمد» 11 سنة، و«رانيا علي محمد» 15 سنة، و«محمد علي محمد» 5 سنوات، من تحت الأنقاض.

وانتقل مدير أمن قنا وعدد من القيادات الأمنية لمعاينة المنزل المنكوب، وفرض كردونا أمنيا حول المنطقة وإخلاء عدد من العقارات المجاورة للمنزل⁦، كما تبين من المعاينة الأولية، أن المنزل لم ينهار كاملا وجدرانه وواجهته سليمة تماما، وأن ما حدث هو انهيار سقف الطابق الثالث المبني من جذوع النخيل والطين على المجني عليهم أثناء نومهم في الطابق الثاني.

كما انتقل فريق من نيابة قسم قنا لمعاينة العقار، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة؛ للوقوف على أسباب انهيار سقف العقار ووجود ترخيص للمنزل من عدمه، وأيضا التصريح بدفن الجثث الخمسة.

وأمر محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، بصرف إعانة عاجلة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي لأسرة المتوفين.

وكشفت مصادر بمجلس مدينة قنا لـ«الشروق»، أن العقار المنهار غير صادر له أي قرارات إزالة، لافتا أن ما حدث هو سقوط سقف الطابق الثالث على المجني عليهم أثناء نومهم.