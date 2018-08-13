جولة تفقدية لوزير الطيران المدني بمطار بورسعيد

قام، صباح اليوم، الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بجولة تفقدية بمطار بورسعيد، رافقه الطيار طارق فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وكان في استقبالهما الطيار عصام كحيل مدير المطار.

بدأ وزير الطيران جولته بالاستماع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المطار وموقف التشغيل والقدرة الاستيعابية له، وأكد مدير المطار أن حركة الملاحة الجوية بالمطار تعتمد بشكل رئيسي على الطائرات الخاصة وطائرات الخدمات البترولية العاملة بمنصات الغاز والبترول.

وخلال الجولة، تفقد الوزير الإجراءات الأمنية بالمطار ومبنى الركاب ومدرج الطائرات الرئيسي، ومهبط الطائرات والترماك وبرج المراقبة.

وفي نهاية الجولة، وجه وزير الطيران بضرورة البدء في أعمال التطوير ورفع كفاءة المطار على عدة مراحل، على أن تكون المرحلة العاجلة هي تنفيذ أعمال التسوية لجميع الأماكن (حقل الطيران - الطبانات.. إلخ)، وتكون المرحلة الثانية هي إنشاء صالتي سفر ووصول تليق بمحافظة بورسعيد الباسلة، على أن يتم عمل منطقة انتظار سيارات وحرم آمن أمام المطار.

كما أمر الوزير بضرورة إنشاء بوابات حضارية، أما المرحلة الثالثة فتكون إنشاء الأسوار وتحديد محاور التحرك داخل وخارج حدود المطار.