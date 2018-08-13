انتخاب «أحمد شيدي» رئيسا لحزب الصومال الإثيوبي

انتخبت اللجنة المركزية لحزب الصومال الإثيوبي الديمقراطي الشعبي، أحمد شيدي، اليوم الاثنين، رئيسا للحزب، خلفا لعبدي محمود عمر، الذي تنحى الأسبوع الماضي بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل ونزوح عدد كبير من السكان.



وتمهد هذه الخطوة لانتخاب «شيدي»، رئيسا لإقليم الصومال الإثيوبي «أوغادين»، حسب ما نقلة إذاعة «فانا» الإثيوبية «مقربة من الحكومة».



ووفقا للإذاعة جاء انتخاب «شيدي»، خلال اجتماعات للجنة المركزية للحزب بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا استمرت 3 أيام.



ويشغل «شيدي» منصب وزير مكتب الاتصال الحكومي، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية.



وشهد إقليم الصومال الإثيوبي في الرابع من أغسطس الجاري أعمال عنف وشغب في مدينة جقجقا، حيث خرج متظاهرون غاضبون يطالبون بتنحي رئيس الإقليم عبدي محمود عمر.



واتهم المتظاهرون في شوارع جقجقا رئيس الإقليم، بارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة بحق السكان، وطالبو الحكومة الفيدرالية بالتدخل.



وأعلنت الحكومة الإثيوبية، توجيهها قوات الجيش والشرطة الفيدرالية بالتدخل السريع في إقليم الصومال لضبط الأمن، واحتواء أعمال العنف الخطيرة التي شهدتها عاصمة الإقليم.



ويتمتع الإقليم بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم.



وحزب الصومال الإثيوبي الديمقراطي الشعبي، هو أحد الأحزاب الموالية للائتلاف الحاكم في البلاد المكون من أحزاب «المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو، وجبهة تحرير شعب تجراي، والحركة الديمقراطية لقومية أمهرا، والمنظمة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا» وصل إلى السلطة في العام 1991.