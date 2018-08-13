إحباط تهريب 1800 لتر سولار للسوق السوداء بالبحيرة

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شنت مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية بأسواق البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة إخطارا بضبط «فكري.ح» 43 عاما، صاحب تانكات مواد بترولية، و«سرحان.ع» المسئول عن المكان، بإدارة وبيع مواد بترولية لقيامهما بتجميع مواد بترولية مدعمة «سولار» لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 1800 لتر سولار.

وضبط «عبير.م» 46 عاما، صاحبة مخبز بلدي؛ لقيامها بتجميع والاستيلاء والتصرف في حصة المخبز من دقيق بلدي مدعم، وبمراجعة الفواتير والسجلات الخاصة بالمخبز تبين استيلائها وتصرفها في 2 طن دقيق بلدي مدعم.

وضبط «أحمد.ع» 39 عاما، صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وضُبط بحوزته 6 أطنان جبن أبيض.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.