مدير أمن السويس يصدر حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بالمحافظة

أصدر مدير أمن السويس، اللواء محمد جاد، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بالمديرية والأقسام المختلفة بالمحافظة.

وشملت الحركة قيام مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن اللواء خالد إبراهيم، بإجراء تنقلات لمواقع ضباط البحث الجنائى بالمديرية.

واستمر أيضا عدد من ضباط الشرطة بمواقعهم السابقة، فى مقدمتهم المقدم محمد عابد رئيس لمباحث شرطة مرور السويس والنقيب احمد الفولى معاون لمباحث شرطة المرور والملازم اول محمد عزب مباحث مرور السويس.

كما تقرر من خلال حركة التنقلات تولى المقدم خالد عبدالناصر، منصب رئيس قسم المعلومات بمديرية، والنقيب محمود إسماعيل، رئيس وحدة الأشخاص المطلوبة بقسم المعلومات الجنائية أمن السويس، والنقيب أحمد عبيد، رئيس لمباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن السويس، والنقيب محمد العسكري، رئيس لمباحث قسم شرطة السويس، والمقدم حسن عبدالغفار، رئيس لمباحث قسم شرطة فيصل، والمقدم علي جابر، رئيس لمباحث قسم شرطة الأربعين، والمقدم أحمد داود، رئيس لمباحث قسم شرطة عتاقة، والنقيب عبدالرحمن أبو الفضل، رئيس لمباحث قسم شرطة الجناين، والمقدم شريف أمين رئيس لمباحث التموين.