أكد وليد سليمان؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز بلقب بطولة كأس العرب للأندية الأبطال هو أحد الأهداف التي يسعى الجميع داخل الفريق لتحقيقها، مشددا على أن التعامل مع بطولة كأس العرب في الاستعداد والاهتمام لا يقل عن بطولة إفريقيا، بل البطولتان على نفس القدر من الأهمية بالنسبة للاعبين والجهاز الفني.

وأشار إلى أن الاهلي لا يعرف إلا المركز الأول، ولا يشارك في بطولة إلا من أجل التتويج باللقب، خاصة أن هناك رغبة قوية في تقديم موسم مميز والفوز بكل البطولات.

وأضاف سليمان أن هناك ضغوطا كبيرة على الفريق نتيجة تلاحم المباريات والسفر لساعات طويلة خلال الفترة الأخيرة، وما يسببه ذلك من إجهاد للاعبين، ويؤثر على المستوى بشكل عام.

وجدد اللاعب التأكيد على أن لاعبي الفريق لديهم إصرار على تحمل هذه الضغوط، والظهور بشكل قوي في كل المباريات، وهو ما تحقق أمام الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، متمنيا أن ينجح الفريق في الفوز على النجمة اللبناني؛ للحصول على دفعة قوية قبل لقاء الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.