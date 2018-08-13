عامل صيني ينجو من الموت بعد دخول قضيب في رأسه

نجا عامل بناء صيني من الموت بأعجوبة، رغم سقوط قضيب حديدي من أرتفاع 3 أمتار على رأسه ليدخل فيها بعمق 20 سنتيمترا، بينما كان يسير في الورشة ولم يكن يرتدي خوذة السلامة.

وكان العامل المحظوظ، البالغ من العمر 52 عاما، قد استقر ذلك القضيب في الجانب الأيمن من جمجمته، وتلقى إسعافات أولية في مكان الحادث، حيث استخدم رجال الإطفاء أدوات قطع هيدروليكية لقطع القضيب الحديدي، والإبقاء فقط على حوالي 30 سم بحيث أمكن نقله إلى المستشفى، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقع الحادث في يوليو الماضي فى مقاطعة قانسو، وجرى نقل المصاب أولاً إلى مستشفى محلي في قانسو لإجراء فحص بالأشعة المقطعية، قبل نقله إلى مستشفى أكبر في مدينة شيآن في اليوم نفسه.

وقام المستشفى بتشكيل فريق طبي يضم خبراء من اختصاصات مختلفة لإجراء جراحة في الدماغ، استغرقت ثلاث ساعات، وذكر بيان المستشفى أن الجراحين نجحوا في سحب القضيب الحديدي من رأس الرجل قبل التخلص من الأنسجة التالفة وترميم الجمجمة.

ومن المتوقع أن يغادر العامل المستشفى في غضون أسبوع، حسب ما ذكرت شبكة شيان الإخبارية.