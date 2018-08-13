الأهلي يسقط فى فخ التعادل السلبي أمام النجمة اللبناني فى البطولة العربية

سقط الأهلي فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه النجمة اللبناني فى ذهاب دور الـ32 لكأس العرب للأندية الأبطال فى المباراة التى جمعتها مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

ومن المقرر ان تقام مباراة العودة فى بيروت يوم 27 سبتمبر المقبل

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من؛ شريف إكرامي، وأيمن أشرف، وسعد سمير، ومحمد نجيب، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وأحمد حمدي، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، ومروان محسن.

أول خمس دقائق شهدت ظهورًا للأهلي في منتصف ملعب النجمة اللبناني، وبدأ اللاعبون في نقل الكرة، إلى جانب الضغط القوي لاستخلاص الكرة. وفي الدقيقة الثانية، نفّذ أحمد فتحي ضربة ركنية من الجبهة اليسرى إلا أن الكرة مرّت دون خطورة، وانطلق مؤمن زكريا من الجبهة اليسرى، ولعب عرضية إلا أن الحكم المغربي نور الدين الجعفري احتسب تسللا على الأهلي.

وراهن النجمة اللبناني على الأطراف بشكل كبير، عن طريق الثنائي علي البازي وعلي سلمان، وبدأ الدخول في أجواء المباراة بشكل تدريجي.

وفي الدقيقة الـ11، أطلق سعد سمير تصويبة حوّلها مروان محسن برأسية إلا أن الكرة علت العارضة.

وقبل مرور ربع الساعة، أهدر مروان محسن فرصة حقيقة داخل منطقة الجزاء، بعدما وصلت إليه الكرة من وليد سليمان، إلا أن مروان لعب الكرة ضعيفة لتصل إلى يد الحارس، عباس حسن.

وفي الدقيقة الـ17، لعب إدريسا نيانج كرة بينية لـعلي الحاج، إلا أن الحكم أشار إلى وجود تسلل.

استمر ضغط الأهلي في الشق الهجومي عن طريق مؤمن زكريا ووليد سليمان وأيمن أشرف، ولكن لم تشهد النتيجة أي تعديل بعد مرور منتصف الشوط حيث خيّم التعادل السلبي على المباراة.

شكّل وليد سليمان خطورة كبيرة بسبب تحركاته من عمق الملعب والأطراف. وفي الدقيقة الـ27، لعب تمريرة متقنة لمؤمن زكريا داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس عباس حسن خرج في توقيت مناسب وأمسك بالكرة قبل وصولها إلى مؤمن زكريا.

تحرّك حسن محمد، مهاجم النجمة اللبناني، في منتصف ملعب الأهلي، واعتمد عليه زملاؤه في بناء الهجمة. وفي الدقيقة الـ30، حصل على خطأ من مؤمن زكريا.

بعد مرور نصف الساعة، لعب أحمد حمدي عرضية من الجبهة اليسرى، إلا أن الكرة مرت من أمام المهاجمين ولم يتم استغلالها، ونفّذ سليمان ضربة حرة من الجبهة اليمني، إلا أن أحمد الديب، مدافع النجمة، حوّل الكرة إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة الـ35، لعب نادر مطر الكرة إلى حسن محمد ومررها إلى علي الحاج الذي حاول استغلال مهارته الفردية والمراوغة من الجبهة اليمنى، إلا أن أيمن أشرف تدخّل في الوقت المناسب واستخلص الكرة.

وأطلق أحمد فتحي تصويبة صاروخية من أمام منطقة جزاء النجمة، إلا أن الحارس عباس حسن حوّل الكرة ببراعة إلى ضربة ركنية.

في الدقيقة الـ38، حصل وليد سليمان على خطأ من أمام منطقة الجزاء، وقام بتنفيذ المخالفة، وأطلق تصويبة قوية إلى أن الكرة اصطدمت بالعارضة وتحوّلت إلى ضربة مرمى، ولم تتوقف هجمات الأهلي حيث أطلق أحمد حمدي تصويبة قوية.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي تعديل في النتيجة رغم الهجوم القوي من الأهلي، واستحواذه على الكرة بشكل واضح على مدار الشوط الأول والذي انتهي بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

وجاءت البداية الهجومية في الشوط الثاني عن طريق النجمة اللبناني، وفي الدقيقة الـ47، انطلق علي سليمان من الجبهة اليمنى، ولعب عرضية خطيرة إلا أن شريف إكرامي أمسك بالكرة. وبدأ الفريق الضيف في الانتشار بشكل أكبر داخل الملعب، وظهر أكثر من لاعب في منتصف ملعب الأهلي عكس الشوط الأول، الذي شهد استحواذًا كاملًا من الأهلي.

وفي الدقيقة الـ50، احتسب الحكم المغربي مخالفة على النجمة، بعدما لمست الكرة يد اللاعب قاسم الزين، ونفّذ مؤمن زكريا ركلة حرة إلا أن الكرة خرجت إلى جوار القائم الأيمن للفريق اللبناني.

عاد الأهلي إلى بسط السيطرة والاستحواذ، وعاد اللاعبون إلى التواجد بقوة في منتصف ملعب النجمة في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة الـ52، لعب حسن محمد، مهاجم الفريق، عرضية من الجبهة اليمني إلا أن إكرامي أمسك الكرة.

وفي الدقيقة الـ55، حصل الأهلي على خطأ جديد بعد تدخل خشن من اللاعب علي سلمان مع أيمن أشرف، ولكن لم يستغل بالشكل الأمثل بعد تصويبة قوية من أحمد فتحي مرّت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الـ57، أطلق حسن محمد تصويبة قوية إلا أن إكرامي تصدي للكرة، في أول اختبار قوي لحارس الأهلي.

ولجأ الفرنسي باتريس كارتيرون لسلاح التغييرات بعد مرور 60 دقيقة، حيث دفع بـميدو جابر بدلا من مؤمن زكريا، كما دفع النجمة اللبناني باللاعب أكرم مغربي بدلا من علي سلمان.

أجرى الأهلي التغيير الثاني في محاولة لتجديد دماء الفريق، وتنشيط الهجوم، حيث شارك أحمد حمودي بدلا من أحمد حمدي.

